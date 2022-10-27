ЦСКА выиграл девятый матч подряд в КХЛ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение минскому "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Москве - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. В их составе отличились Антон Слепышев (37 минута) и Павел Карнаухов (56). В составе "Динамо" гол провел Райан Спунер (58).

ЦСКА довел до девяти матчей серию, начавшуюся 6 октября гостевой победой над новосибирской "Сибирью" (3:0).

ЦСКА и "Динамо" (Минск) представляют Западную конференцию КХЛ. В турнирной таблице регулярного чемпионата ЦСКА занимает второе место, набрав 33 очка в 22 матчах. Белорусская команда - на девятом месте, у нее 22 балла в 23 встречах.

Во главе таблицы находится петербургский СКА - 43 очка в 23 матчах. Эта же команда лидирует и в сводной таблице.