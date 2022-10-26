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"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче лидеров Востока КХЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Итог встречи в Магнитогорске - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу "Магнитки", за которую отличились Филипп Майе (4 минута), Николая Голдобин (27) и Никита Коростелев (29).

Таким образом, лидирующий в Восточной конференции КХЛ "Металлург" набрал 35 очков и увеличил отрыв от идущего вторым "Автомобилиста" (31).

хоккей КХЛ
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