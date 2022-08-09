"Ференцварош" Черчесова выбыл из Лиги чемпионов после поражения от "Карабаха"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского "Ференцвароша", главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, со счетом 1:3 потерпели поражение от азербайджанского "Карабаха" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На 7-й минуте встречи, прошедшей в Будапеште, гол в составе гостей провел Абделла Зубир, на 54-й и 78-й – Ибраима Ваджи. На 86-й минуте отставание в счете сократил Адама Траоре.

Результат ранее состоявшейся в Баку первой встречи – 1:1. По сумме двух матчей сильнее оказался "Карабах", которому на заключительной стадии отбора, раунда плей-офф квалификации, придется сыграть с чешским клубом "Виктория Плзень". Победитель получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

"Ференцварош", в свою очередь, теперь сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы – второго по значимости клубного турнира Европы.