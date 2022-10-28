Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 разгромил молдавский "Шериф" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 44-й минуте встречи, прошедшей в Манчестере, отличился Диого Далотт, на 65-й минуте гол провел Маркус Рэшфорд, на 81-й – Криштиану Роналду.

Ранее Роналду был отстранен от тренировок в составе МЮ за досрочный уход со стадиона во время матча чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Футболист пропустил игру с "Челси", а 25 октября его вернули к тренировочному процессу.

В группе Е перед последним туром лидирует испанский "Реал Сосьедад" (15 очков), далее идут "Манчестер Юнайтед" (12), "Шериф" (3) и кипрская "Омония" (0).