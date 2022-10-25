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МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения

МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения
Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе команды, сообщается на сайте МЮ.

Ранее португалец был отстранен от тренировок, в результате чего пропустил гостевой матч против "Челси" (1:1) 22 октября в рамках чемпионата Англии. Санкции в отношении 37-летнего португальца, как сообщалось, стали реакцией руководства МЮ на его поведение. Футболист досрочно покинул встречу Английской премьер-лиги против "Тоттенхэма" (2:0), которую проводил на скамейке запасных.

В настоящий момент клуб из "Манчестера" готовится к матчу очередного тура Лиги Европы УЕФА: 27 октября МЮ на своем поле сыграет с "Шерифом" из Тирасполя.

футбол Криштиану Роналду
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