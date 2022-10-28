Экс-наставник "Тоттенхэма" назвал Павлюченко фантастическим бомбардиром

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Харри Реднапп высоко оценил игру Романа Павлюченко, который играл под его руководством в этой команде.

"Фантастический бомбардир завершил карьеру. Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком", - приводит слова 75-летнего Реднаппа "Спорт-Экспресс".

Накануне 40-летний Павлюченко заявил, что завершает выступления в профессиональном спорте. Российский форвард перешел в "Тоттенхэм" из московского "Спартака" после успешного (бронзовые медали) для сборной России чемпионата Европы 2008 года. Покинул команду в 2012 году.

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов. В том числе за "Тоттенхэм" он сыграл 113 матчей, забив 42 гола. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

Помимо "Спартака" и "Тоттенхэма", Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", екатеринбургский "Урал", московские "Локомотив" и "Арарат", краснодарскую "Кубань". В "Спартаке" и "Локомотиве" Павлюченко по разу становился обладателем Кубка России.