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"Ростов" в Грозном обыграл "Ахмат" в 15-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги уступил "Ростову".

Поединок в Грозном завершился со счетом 1:2. На гол нападающего хозяев Мохамеда Конате (14-я минута) ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко (74). Победный мяч на счету защитника ростовчан Александра Сильянова (86).

"Ахмат" в турнирной таблице чемпионата занимает седьмую позицию, имея в активе 23 очка. "Ростов" набрал 29 баллов и поднялся на вторую строчку, сравнявшись по очкам со "Спартаком". Лидирует "Зенит" (36).

Ростов Ахмат
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