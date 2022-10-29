"Ростов" в Грозном обыграл "Ахмат" в 15-м туре чемпионата России по футболу
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги уступил "Ростову".
Поединок в Грозном завершился со счетом 1:2. На гол нападающего хозяев Мохамеда Конате (14-я минута) ростовчане ответили точным ударом Николая Комличенко (74). Победный мяч на счету защитника ростовчан Александра Сильянова (86).
"Ахмат" в турнирной таблице чемпионата занимает седьмую позицию, имея в активе 23 очка. "Ростов" набрал 29 баллов и поднялся на вторую строчку, сравнявшись по очкам со "Спартаком". Лидирует "Зенит" (36).