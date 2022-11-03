Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три игры

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на три игры отстранил главного тренера "Химок" Спартака Гогниева за поведение во время матча чемпионата России против московского "Динамо". Об этом заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

"Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две желтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

"Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес (журналиста) Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное. Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учетом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей", - отметил Григорьянц.

Матч "Динамо" - "Химки" состоялся в 29 октября в Москве. Хозяева разгромили подмосковную команду со счетом 6:1. Тренер Гогниев был удален в перерыве игры. Сообщалось, что он в грубой форме высказался в адрес комментатора матча.

Позже "Химки" выступили с заявлением, в котором осудили действия Гогниева.

"Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент", - говорится в заявлении "Химок", текст которого распространила пресс-служба команды".

41-летний Гогниев занял пост главного тренера "Химок" 2 сентября. При нем команда проиграла шесть матчей в РПЛ, в двух сыграла вничью.