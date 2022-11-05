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"Краснодар" и "Факел" сыграли вничью в 16-м туре РПЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Краснодар" и "Факел" (Воронеж) сыграли вничью 3:3 в матче 16го тура Российской премьер-лиги.

За "Краснодар", который играл в гостях, отличились Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баняц (43) и Алексей Ионов (62). В составе "Факела" голы забили Роман Акбашев (11) и Ираклий Квеквескири (72 и 84).

"Краснодар" занимает 7-е место в чемпионате, команда набрала 25 очков. В активе "Факела" 13 очков, клуб находится на 13-й строчке.

В следующем туре "Факел" сыграет с "Уралом" 12 ноября, "Краснодар" встретится с "Оренбургом" 13 ноября.

футбол РПЛ Факел Краснодар
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