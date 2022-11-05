"Зенит" уступил "Ахмату" и впервые проиграл в сезоне РПЛ
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 1:2 проиграл грозненскому "Ахмату" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Победу гостям принесли голы Евгения Харина (1-я минута) и Мохамеда Конате (8). "Зенит" ответил точным ударом Андрея Мостового (65).
Петербургский клуб потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 39 очков. "Ахмат" - пятый (26 очков).
В следующем туре "Ахмат" встретится с "Пари Нижний Новгород", матч пройдёт 11 ноября. "Зенит" 12 ноября сыграет с московским "Торпедо".