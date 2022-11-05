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Сербский теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира серии Masters, который проходит в Париже.

Результат игры - 6:2, 3:6, 7:6 (6:4). Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты.

Джокович занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Циципас - пятое.

В финале действующий победитель турнира Джокович сыграет с норвежцем Хольгером Руне (18 место рейтинга).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования во Франции составляет более 5,4 млн евро.

Новак Джокович Стефанос Циципас
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