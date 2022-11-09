Чемпионский болид Шумахера продан за рекордную сумму

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Болид команды Ferrari, на котором немец Михаэль Шумахер стал чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2003 году, продан на аукционе Sotheby's за $14,6 млн, сообщает Forbes.

Это рекордная сумма за всю историю продаж автомобилей "Королевских гонок". Предыдущий рекорд принадлежал также машине Шумахера, на которой немец выиграл чемпионат "Королевских гонок" в 2001 году. Она была продана в 2017 году за $7,5 млн.

Михаэль Шумахер – семикратный чемпион "Формулы-1". В 2003 году он завоевал титул в шестой раз, выиграв шесть этапов. Он всего на два очка опередил финского гонщика Кими Райкконена, выступавшего в тот период за McLaren.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года рекордсмен "Формулы-1" вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр.

С сентября 2014 года он продолжает лечение дома в Швейцарии. Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления.