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Губернатор Югры предложила Федору Емельяненко провести здесь чемпионат России по ММА

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава Югры Наталья Комарова и руководитель общероссийской общественной организации "Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России" Федор Емельяненко подписали соглашение о сотрудничестве в ходе встречи в Ханты-Мансийске, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

"Подписанное нами соглашение закрепляет уже достигнутые отношения. Настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели и приняли положительное решение о проведении в Ханты-Мансийске чемпионата России по смешанным единоборствам. Также нам крайне важно ваше участие в создании механизмов по привлечению и вовлечению бизнес-структур в развитие спорта", - заявила Комарова в опубликованном видеоролике.

В свою очередь Емельяненко попросил поддержки в открытии отделений этого вида спорта в Югре и подарил главе региона чемпионский пояс.

Соглашение между властями ХМАО и Союзом ММА России подписано в рамках международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) "Кубок Содружества" который проходит в Ханты-Мансийске с 9 по 13 ноября. В нем участвует более десятка команд, свыше 140 спортсменов.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, сборная округа регулярно входит в тройку сильнейших команд страны и насчитывает 116 спортсменов. Семеро югорчан представляют Россию на международных соревнованиях. Всего этим видом борьбы в регионе занимаются 2 911 человек.

ММА смешанные единоборства Федор Емельяненко
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