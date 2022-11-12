Евразийская ассоциация конного спорта проведет новую серию турниров в 2023 году

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Евразийская ассоциация конного спорта в 2023 году запустит новую серию турниров на территории России и стран-членов ассоциации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЕА.

"Старты по преодолению препятствий пройдут среди детей, юношей, всадников до 25 лет, а также спортсменов-любителей всех возрастов, - в лично-командном зачете, и позволят значительно расширить и укрепить позиции конного спорта на едином соревновательном пространстве Евразии", - сообщили в пресс-службе.

"Соревнования Maxima Masters Кубок Вызова Евразийская Лига могут быть организованы в каждом регионе России, а также в других государствах Евразийской Ассоциации (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Иране, Туркменистане, Узбекистане). При этом, турниры серии, проводимые в каждой из стран, открыты для всех евразийских всадников", - добавил собеседник агентства.

"Соревнования Maxima Masters Кубок Вызова Евразийская Лига с высотой препятствий не более 120 см не вступают в противоречие с Национальными чемпионатами стран Евразийской Ассоциации, их турнирами высокого уровня и другими международными соревнованиями, и могут быть объединены по сроками и месту проведения", - отметил он.

В Евразийскую ассоциацию конного спорта входят десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран).