"Урал" обыграл "Факел" в 17-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги нанесли поражение соперникам из воронежского "Факела".

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Голы реализовали Андрей Егорычев (31-я минута) и Эмерсон (59). На 83-й минуте нападающий хозяев Алексей Каштанов забил третий мяч, который был отменен после видеопросмотра.

"Урал" набрал 21 очко и в турнирной таблице поднялся с 12-го на 10-е место. "Факел" занимает 13-ю позицию, имея в активе 13 очков.