Петербургский СКА проиграл "Сибири", потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА на выезде уступил "Сибири" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Новосибирске, завершился со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). За "Сибирь" голы забили Михал Чайковски (13 мин), Владимир Бутузов (33) и Валентин Пьянов (39). В составе СКА отличились Никита Гусев (21) и Дамир Жафяров (25).

За минуту до финальной сирены СКА снял вратаря и взял таймаут, но это не привело к изменению счета.

СКА потерпел третье поражение кряду, но продолжает единолично возглавлять Западную конференцию КХЛ и сводную таблицу чемпионата, имея в активе 52 очка. "Сибирь" набрала 37 баллов и занимает пятое место на "Востоке".