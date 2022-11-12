"Ростов" обыграл "Крылья Советов", одержав третью победу подряд в РПЛ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" в выездном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанес поражение самарским "Крыльям Советов".

Игра в Самаре завершилась со счетом 1:3. За гостей из Ростова-на-Дону отличились Данил Глебов (29 мин), Дмитрий Полоз (39, пенальти) и Максим Осипенко (76). За хозяев мяч забил Владислав Шитов (73).

Подопечные Валерия Карпина одержали третью победу подряд и в турнирной таблице чемпионата поднялись на второе место, набрав 35 очков. "Крылья" с 20 баллами находятся на 11-й позиции.