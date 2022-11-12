"Зенит" обыграл "Торпедо" в 17-м туре РПЛ
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в субботу нанесли поражение московскому "Торпедо" в гостевом матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги, счет матча - 2:0.
Победу "Зениту" принесли голы Малкома (70-я минута) и Клаудиньо (81).
"Зенит" лидирует в таблице, набрав 42 очка. "Торпедо" потерпело пятое поражение подряд и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице с шестью очками.
В следующем туре чемпионата, который состоится после зимней паузы, "Зенит" сыграет с "Пари НН", "Торпедо" - с "Краснодаром".