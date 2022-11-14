Перенесший остановку сердца Эриксен сыграет на ЧМ-2022

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен попал в окончательную заявку сборной Дании на чемпионат мира-2022, сообщается на сайте Датского футбольного союза.

Эриксен вошел в список 26 игроков датской сборной.

На прошедшим летом 2021 года чемпионате Европы 30-летний футболист потерял сознание в матче против Финляндии. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, а через несколько дней Эриксена прооперировали на сердце, ему установили кардиостимулятор.

На тот момент датчанин являлся игроком миланского "Интера", однако правила в Италии запрещают играть футболистам с кардиостимулятором. В результате в январе нынешнего гожа Эриксен перешел в английский "Брентфорд" (где и возобновил карьеру), а летом 2022 года – в МЮ.