Власти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМ

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Всего за два дня до старта чемпионата мира по футболу в Катаре власти этой страны сообщили ФИФА, что намерены запретить продажу пива на всех стадионах, принимающих матчи турнира.

По информации The Times, официальное объявление об этом ожидается сегодня. Уже 20 ноября должен пройти первый матч ЧМ, в котором хозяева будут принимать Эквадор.

Если одному из основных спонсоров ФИФА - пивоваренной компании Budweiser - действительно запретят продавать свою продукцию на стадионах, окажется, что международная федерация футбола нарушает одно из условий многомиллионного контракта.

Обсуждения этого вопроса еще продолжаются, но, по данным The Times, запрет стал вполне вероятен после вмешательства королевской семьи Катара. The New York Times отмечает, что главную роль в этом сыграл брат эмира Катара Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

Daily Mail уточняет, что на данный момент, болельщики могут купить алкоголь в отелях, ресторанах, фанзонах (в определенное время) и возле стадионов, но не на самих аренах. Если же решение властей Катара вступит в силу, то пива не будет и около стадионов.

На официальных площадках пинта пива будет стоить почти 12 фунтов (13,8 евро), посетители смогут купить не более четырех пинт на человека. Тех, кто все-таки напьется, будут отправлять в специальные "зоны трезвости", чтобы они пришли в себя.