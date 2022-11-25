Гандболистки ЦСКА установили рекорд в Суперлиге

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Победа московского гандбольного клуба ЦСКА в женской Суперлиге над звенигородской "Звездой" стала рекордной для команды.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 52:37 (26:21).

"(....) у нас сразу два рекорда! Самый результативный матч для армейских гандболисток и самый результативный матч в истории Суперлиги", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

ЦСКА, выиграв все 13 матчей со старта чемпионата, лидирует в турнирной таблице. В активе команды 26 очков. Ближайшие преследователи - "Лада" (Тольятти) и "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - отстают на шесть очков. У ростовчанок игра в запасе.