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В Южной Корее заявили о готовности принять горнолыжников из РФ для тренировок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Проведение учебно-тренировочных сборов для российских горнолыжников на олимпийских объектах Южной Кореи возможно при обращении со стороны Федерации горнолыжного спорта России, заявил "Интерфаксу" заместитель директора Московского представительства министерства культуры, спорта и туризма (НОТК) страны Ли Кенмин.

"В 2018 году Южная Корея принимала зимнюю Олимпиаду, поэтому все наши горнолыжные объекты находятся в прекрасном состоянии и располагают необходимой инфраструктурой, имеющей аккредитацию Международной федерации горнолыжного спорта. Мы всегда открыты для проведения тренировочных сборов на наших объектах", - рассказал агентству Ли Кенмин, отвечая на вопрос о возможности проведения сборов россиян на горнолыжных объектах Южной Кореи.

"Если какая-то делегация захочет туда приехать, мы обязательно поможем им, организуем сборы тренировки", - подчеркнул он.

Как отметил заместитель президент федерации горнолыжного спорта России Дмитрий Аверин, ФГСР была бы не против проведения учебно-тренировочного сбора в Южной Корее в будущем.

"Там великолепные объекты, на которых было бы здорово проводить сборы, но этот вопрос требует тщательного обсуждения. В России также созданы отличные условия для тренировок, например, на Камчатке и Сахалине", - сообщил "Интерфаксу" Аверин.

Как заявили журналистам в ходе пресс-конференции в пятницу, турпоток россиян в Южную Корею в 2022 году составит порядка 55 тысяч визитов. В 2019 году данный показатель составлял 342 тысяч 987 россиян.

Зимние Олимпийские игры-2018 прошли в Пхенчхане.

Южная Корея Россия горнолыжный спорт
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