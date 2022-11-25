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ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение Кодекса этики

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла предупреждение Федерации хоккея России (ФХР) из-за мероприятий в поддержку специальной военной операции на Украине.

"Коллегия дисциплинарного совета ИИХФ объявила Федерации хоккея России выговор за нарушение Кодекса этики. Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, чего она не сделала", - говорится в сообщении пресс-службы ИИХФ.

ИИХФ обращает внимание на публичную поддержку СВО на матчах под эгидой ФХР: размещение постеров, плакатов и билбордах "с политическим контекстом", а также репосты этих фотографий в соцсетях.

"Комиссия приняла к сведению отсутствие доказательств того, что команды или лига предприняли какие-либо действия для ограничения проноса болельщиками подобных плакатов", - отмечается в сообщении.

хоккей ИИХФ ФХР
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