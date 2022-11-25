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"Спартак" обыграл "Барыс" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение казахстанскому "Барысу" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Астане завершилась со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Российский клуб выиграл третий матч кряду в "регулярке". Теперь в активе "Спартака" 39 очков, команда занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.

"Барыс" с 30 баллами располагается на девятой строчке конференции "Восток".

хоккей КХЛ
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