"Спартак" обыграл "Барыс" и одержал третью победу подряд в КХЛ
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение казахстанскому "Барысу" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
Российский клуб выиграл третий матч кряду в "регулярке". Теперь в активе "Спартака" 39 очков, команда занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.
"Барыс" с 30 баллами располагается на девятой строчке конференции "Восток".