Нидерланды и Эквадор сыграли вничью на ЧМ-2022 в Катаре

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, сыграли вничью.

Поединок, состоявшийся в пятницу в Дохе, завершился со счетом 1:1. За нидерландцев на шестой минуте отличился Коди Гакпо. За эквадорцев мяч на 49-й минуте забил Эннер Валенсия.

После второго тура обе команды лидируют в группе A, набрав по четыре очка. Три балла у Сенегала. Замыкает квартет Катар (0).

Выступающий за турецкий "Фенербахче" нападающий Валенсия с тремя голами единолично возглавил гонку бомбардиров.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 команды.