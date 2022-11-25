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Англия и США сыграли вничью на ЧМ-2022

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Англии и США не определили победителя в матче второго тура чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Эль-Хауэре завершилась с результатом 0:0.

Команды представляют группу B, в таблице лидирует Англия (4 очка). На втором позиции идёт сборная Ирана, имеющая в активе 3 очка. Команда США занимает третье место (2 очка). Замыкает таблицу Уэльс (1 очко).

В заключительном туре Англия сыграет с Уэльсом, сборная США встретится с Ираном, оба матча состоятся 29 ноября.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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