Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу

Игроки сборной Австралии Митчелл Дьюк (справа) и Джексон Ирвин Фото: Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австралии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Туниса в матче второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 23-й минуте встречи в Эль-Вакра гол провел Митчелл Дьюк.

В активе Австралии теперь после двух матчей 3 очка, по числу баллов она сравнялась в группе D с лидирующей Франции. По 1 очку в настоящий момент у Дании и Туниса.

У Франции и Дании имеется игра в запасе, свой матч второго тура они проведут в субботу, встреча начнется в 19:00 мск.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.