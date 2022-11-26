"Урал" и ЦСКА вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали победу над соперниками из "Сочи" в матче шестого тура Фонбет Кубка России.

Игра в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. За ЦСКА отличился Никита Ермаков (3-я минута), также гол в свои ворота забил игрок "Сочи" Игорь Юрганов (60). В составе хозяев отличился Ванья Дркушич (45+2).

В параллельном матче "Урал" в гостях обыграл московское "Торпедо" - 2:1. За "Урал" дважды забил Эрик Бикфалви (54-я (пенальти) и 73-я минуты). "Торпедо" ответило точным ударом Дениса Лаптева (77).

Команды представляют группу D. По итогам группового турнира в плей-офф "Пути РПЛ" проходят "Урал" и ЦСКА, набравшие 14 и 13 очков соответственно. "Торпедо" после шести туров имеет в активе 7 очков и выходит в плей-офф "Пути регионов". "Сочи" заняло четвертое место в таблице (2 очка) и выбывает из розыгрыша Кубка.