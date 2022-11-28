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Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты

Сербия упустила победу над Камеруном, пропустив два гола за три минуты
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Камеруна и Сербии завершили вничью матч второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира-2022.

Результат встречи, прошедшей в городе Аль-Вакра, - 3:3.

На 29-й минуте Жан-Шарль Касталлетто вывел сборную Камеруна вперед.

Победный для африканской сборной счет продержался до конца первого тайма, в компенсированное к нему время сербам удалось забить дважды: на 45+1 минуте отличился Страхиня Павлович, на 45+3 – Сергей Милинкович-Савич.

Во втором тайме сборной Сербии укрепила преимущество в счете, это стало следствием точного удара Александра Митровича на 53-й минуте. Однако вскоре команда Камеруна провела два быстрых гола: на 63-й минуте ворота сербов поразил Венсан Абубакар, на 66-й – Эрик Шупо-Мотинг.

Команды теперь имеют в активе по 1 очку. Лидируют в группе G сборные Бразилии и Швейцарии (по 3 балла), которые свой матч второго тура проведут в понедельник. Начало игры – 19:00 мск.

футбол ЧМ-2022 Катар
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