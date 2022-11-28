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Хоккеисты ЦСКА победили "Витязь", отыгравшись с 0:3

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл подмосковную команду "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи на льду ЦСКА – 6:4 (0:3, 2:0, 4:1) в пользу ЦСКА. По ходу матча армейский клуб проигрывал с разницей в три гола.

По две шайбы в составе победителей провели Никита Нестеров (34, 60 минуты) и Андрей Светлаков (39, 57), по одной – Матвей Васин (50) и Максим Соркин (55).

В составе "Витязя" хет-трик оформил Скотт Уилсон (16, 20, 54), кроме того один точный бросок произвел Владислав Кара (18).

Команды представляют Западную конференцию. ЦСКА занимает второе место, набрав 51 очко в 34 матчах. "Витязь" - на восьмой строчке, 37 очков в 35 встречах.

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