Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Онлайн третьего тура ЧМ
В группе С определятся участники 1/8 финала чемпионата мира в Катаре
Саудовская Аравия - Мексика. 0:0
Сборная Саудовской Аравии была близка к голу. Но мяч пролетел рядом со штангой
Польша - Аргентина. 0:0
Перерыв. Щенсны, кстати, уже отражал пенальти на этом ЧМ - в матче с Саудовской Аравией
Три минуты добавлено к тайму поляков и аргентинцев, шесть - аравийцев и мексиканцев
Польша - Аргентина. 0:0
Я хорошо отношусь к Месси и я рад, что он не забил с пенальти. После этой неудачи он по-спортивному взбесился и теперь играет с утроенной силой!
Саудовская Аравия - Мексика. 0:0
Здесь своя движуха. Команды поочередно атакуют, но без успеха
Польша - Аргентина. 0:0
Четыре с половиной года назад я был на матче ЧМ Аргентина - Исландия в Москве. Тогда Лео тоже не забил с пенальти, игра закончилась со счетом 1:1
Польша - Аргентина. 0:0
Нет гола! Вратарь Войцех Щенсны отразил удар Лионеля Месси! Вот драма!
Польша - Аргентина. 0:0
Пенальти! Кто будет бить? Месси?
Польша - Аргентина. 0:0
Месси упал в штрафной, получив удар по лицу. Это вратарь пытался выбить мяч. Судья пошел смотреть видеоповтор! И даже побежал!!!
Польша - Аргентина. 0:0
Ди Мария чуть не поразил ворота сборной Польши прямым ударом с углового! Да, и такое бывает! Вратарь вытащил мяч!
Польша - Аргентина. 0:0
Аргентина давит
Польша - Аргентина. 0:0
А вот и сильный удар! Аргентинец Акунья выстрелил в дальний угол низом. Слегка промахнулся, но это было зрелищно!
Саудовская Аравия - Мексика. 0:0
Мексиканец Орбелин Пинеда корчится - от досады, не от боли. Без помех он бил из пределов штрафной, но получилось несильно, голкипер Мохаммед Аль-Оваис поймал. С пушечными ударами совсем беда. Описанный ниже удар пяткой и то был сильнее
Польша - Аргентина - 0:0
Польский игрок Глик бил пяткой с лета после подачи с углового. Красиво, но безрезультативно: мяч взмыл в воздух и приземлился в подготовленные руки вратаря
Польша - Аргентина. 0:0
Акунья бил из пределов штрафной по воротам сборной Польши. Момент воспринимался как опасный. Меткости бьющему (чуть не написал: пьющему) все же не хватило
Саудовская Аравия - Мексика. 0:0
Саудовская сборная получила право на штрафной. Точка - на зависть любого, кто способен перебрасывать мяч через стенку. Мохамед Канно и перебросил. Но перебросил и через перекладину.
Польша - Аргентина. 0:0
Месси пробежался во штрафной соперника и своей (конечно своей, не чужой же) коронной левой ногой пробил в ближний угол. Голкипер только этого и ждал
Польша - Аргентина. 0:0
Лионель Месси бьет по воротам с линии штрафной. Не очень удобно ему было бить, прямо говоря. под плотной опекой защитника. Потому, наверное, и удар толком не вышел. Вратарь Щенсны поймал мяч без труда.
Саудовская Аравия - Мексика. 0:0
Мексиканец Алексис Вега бил из центра штрафной, вратарь отбил
Польша - Аргентина. 0:0
Удар по воротам сборной Аргентины с линии штрафной. Защитник прыгнул под мяч. Удар, впрочем, был слабеньким - не по качеству, а по силе
Польша - Аргентина. 0:0
Отаменди попытался поразить ворота поляков ударом головой в ближний угол. Не попал
Матчи начались!
Саудовская Аравия – Мексика
Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Хассан Аль-Тамбакти, Абдулелах Аль-Амри, Али Аль-Булайхи, Султан Аль-Ганам, Али Аль-Хассан, Мохаммед Канно, Салем Аль-Давсари, Ферас Аль-Брикан, Салех Аль-Шехри
Мексика: Гильермо Очоа, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Эктор Морено, Хесус Гальярдл, Эдсон Альварес, Луис Чавес, Орбелин Пинеда, Ирвин Лосано, Эрнесто Вега, Энри Мартин
Польша – Аргентина
Польша: Войцех Щенсны, Камил Глик, Якуб Кивер, Бартош Берешиньски, Мэтти Кэш Петр Зелиньски, Крыстян Белик, Гжегож Крыховяк, Пшемыслав Франковски, Кароль Свидерски, Роберт Левандовски
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркомсс Акунья, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес
Так выглядит турнирная таблица группы С прямо сейчас:
1.Польша - 4 очка (забитые и пропущенные мячи - 2:0)
2.Аргентина - 3 (3:2)
3.Саудовская Аравия - 3 (2:3)
4.Мексика - 1 (0:2)
В 22:00 начнутся матчи Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Будем следить за обеими встречами. В плей-офф может выйти каждая из команд. Должно быть интересно!
"Интерфакс" продолжает серию трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Катаре!
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