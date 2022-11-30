Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион по футболу в составе сборной Бразилии Пеле находится в одной из больниц Сан-Паулу, сообщает ESPN Brazil.

По информации источника, 82-летний Пеле был госпитализирован 29 ноября, врачи диагностировали отечность по всему телу у бывшего футболиста и сердечную недостаточность.

Ранее легендарный футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Агента Пеле Джо Фраги сообщил, что еще не в курсе клинического состояния Пеле.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сорной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом 20 века.