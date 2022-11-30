Сборная Австралии победила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Ранее от этой группы в 1/8 финала досрочно вышла Франция

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австралии со счетом 1:0 выиграли у Дании в третьем туре чемпионата мира в Катаре.

На 60-й минуте встречи в Эль-Вакра гол провел Мэтью Леки.

В другом матче группы D в Эль-Раяне Тунис обыграл Францию, которая ранее уже обеспечила выход в плей-офф, - 1:0. На 58-й минуте точный удар нанес Вахби Хазри. На 90+8 минуте француз Антуан Гризманн поразил ворота Туниса, но гол был отменен из-за положения "вне игры".

Итоговая таблица в группе выглядит следующим образом: 1.Франция – 6 очков, 2.Австралия – 6, 3.Тунис – 4, 4.Дания – 1.

Таким образом, Австралия вслед за Францией завоевала путевку в плей-офф.