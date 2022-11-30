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"Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив минское "Динамо"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над минским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались спартаковцы. Результат матча - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".

Авторство голов в московской команде в основное время принадлежит Андрею Локтионову и Шейну Принсу, в "Динамо" отличился Ник Меркли.

Московский клуб продлил серию побед до пяти матчей.

хоккей КХЛ
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