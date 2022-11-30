"Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив минское "Динамо"
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над минским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались спартаковцы. Результат матча - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".
Авторство голов в московской команде в основное время принадлежит Андрею Локтионову и Шейну Принсу, в "Динамо" отличился Ник Меркли.
Московский клуб продлил серию побед до пяти матчей.