Сборная Германии второй ЧМ подряд не смогла пробиться в плей-офф

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

В третьем туре группы Е немецкая команда со счетом 4:2 нанесла поражение Коста-Рике и набрала 4 очка. Однако этого хватило только для третьего места.

Таким образом, Германия не попала в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

Германию забили Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73 и 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). В составе Коста-Рики отличились Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).

Матч между Германией и Коста-Рикой стал первым в истории мировых чемпионатов, который обслуживала женщина-арбитр - француженка Стефани Фраппар.