Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Япония со счетом 2:1 обыграла команду Испании в третьем туре группы Е чемпионата мира по футболу в Катаре.

Победу японцам в матче в Дохе принесли точные удары Рицу Доана (48) и Ао Танаки (51). За Испанию забил Альваро Мората (11).

Япония выиграла турнирную таблицу E, в активе команды 6 очков. Испания стала второй, у команды 4 очка. Германия заняла третье место и вылетела с турнира, также набрав 4 очка, однако уступив по разнице забитых и пропущенных мячей - +1 против +6 у Испании. Коста-Рика заняла последнее место в группе (3 очка).

В 1/8 финала Япония 5 декабря сыграет с Хорватией. Испания 6 декабря встретится с Марокко.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.