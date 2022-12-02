Поиск
Реклама20idei.ru

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ
Фото: ANP via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Япония со счетом 2:1 обыграла команду Испании в третьем туре группы Е чемпионата мира по футболу в Катаре.

Победу японцам в матче в Дохе принесли точные удары Рицу Доана (48) и Ао Танаки (51). За Испанию забил Альваро Мората (11).

Япония выиграла турнирную таблицу E, в активе команды 6 очков. Испания стала второй, у команды 4 очка. Германия заняла третье место и вылетела с турнира, также набрав 4 очка, однако уступив по разнице забитых и пропущенных мячей - +1 против +6 у Испании. Коста-Рика заняла последнее место в группе (3 очка).

В 1/8 финала Япония 5 декабря сыграет с Хорватией. Испания 6 декабря встретится с Марокко.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2022

Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ

Месси достиг отметки в 1000 матчей в карьере

ЧМ-2022

Аргентина - Австралия. Онлайн

Аргентина - Австралия. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле
ЧМ-2022

Нидерланды - США. Онлайн

Нидерланды - США. Онлайн

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2022

Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу

ЧМ-2022

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });