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Камерун выиграл у Бразилии, но выбыл из ЧМ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии проиграла Камеруну со счетом 0:1 в третьем туре чемпионата мира в Катаре.

Гол в Лусаиле забил Венсан Абубакар (90+2). Во время празднования гола Абубакар снял майку, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Бразилия, оформившая выход в плей-офф еще во втором туре в группе G, набрала 6 очков. Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места (6 очков), уступив бразильцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьим в группе стал Камерун, у команды 4 очка. Сербия заняла последнее четвертое место (1 очко).

Бразилия 5 декабря проведет матч 1/8 финала против сборной Южной Кореи. Швейцарцы в первом матче плей-офф встретятся с Португалией, игра состоится 6 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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