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"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка России по футболу московский "Спартак" попал в одну пару со столичным "Локомотивом" в 1/4 финала Пути РПЛ турнира нынешнего сезона.

Жеребьевка прошла в субботу в Москве, она определяла пары в верхней и нижней сеток. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов (здесь играли клубы Первой и Второй лиг, а также любительские команды).

Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

Пары верхней сетки

"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва)

"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Урал" (Екатеринбург)

ЦСКА (Москва) - "Краснодар"

Пары нижней сетки

"Уфа" - "Ахмат" (Грозный)

"Акрон" (Тольятти) - "Торпедо" (Москва)

"Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Звезда" (Санкт-Петербург) - "Пари НН" (Нижний Новгород).

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