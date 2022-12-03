Поиск
Реклама20idei.ru

Нидерланды - США. Онлайн

В Катаре стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Нидерланды - США. Онлайн
Фото: Richard Sellers/Getty Images

12'

Если вы увидели тут технический бардак, простите: интернет тормозил - отсюда и глюк. Но я с вами, жив и здоров. Кстати, меня зовут Владимир Нардин!

11'

Сборная Нидерландов вышла вперед! Мемфис Депай четко пробил в нижний угол ворот, замыкая передачу слева!

10'
Гол!!!

Нидерланды - США. 1:0

7'

Сборная США стала второй в группе В, набрав 5 очков. Она победила Иран (1:0) и сыграла вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0).

5'

Нидерланды заняли первое место в группе А, набрав 7 очков. Команда выиграла у Катара (2:0) и Сенегала (2:0) и сыграла вничью с Эквадором (1:1)

3'

Момент у ворот сборной Нидерланды! Пулишич успешно задержался в штрафной площади, мяч отскочил к нему. Американец нанес удар и попал во вратаря!

1'

Матч начался!

Стартовые составы команд

Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен же Рон, Френки де Йонг, Дави Классен, Коди Гакпо, Мемфис Депай.

США: Мэтт Тернер, Серджиньо Дест, Уокер Циммерман, Тим Рим, Энтони Робинсон, Юнус Муса, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Хесус Феррейра

"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня стартует стадия 1/8 финала и первый матч - Нидерланды - США. Начало - 18:00 по московскому времени! 

Всем привет!

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2022

Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу

ЧМ-2022

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Швейцария выиграла у Сербии борьбу за путевку в плей-офф

Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса"

ЧМ-2022

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, Уругвай выбыл

Гран-при Китая "Формулы-1" в 2023 году отменен из-за коронавируса

Пеле объяснил госпитализацию ежемесячным визитом

ЧМ-2022

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });