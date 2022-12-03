Нидерланды - США. Онлайн
В Катаре стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Если вы увидели тут технический бардак, простите: интернет тормозил - отсюда и глюк. Но я с вами, жив и здоров. Кстати, меня зовут Владимир Нардин!
Сборная Нидерландов вышла вперед! Мемфис Депай четко пробил в нижний угол ворот, замыкая передачу слева!
Нидерланды - США. 1:0
Сборная США стала второй в группе В, набрав 5 очков. Она победила Иран (1:0) и сыграла вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0).
Нидерланды заняли первое место в группе А, набрав 7 очков. Команда выиграла у Катара (2:0) и Сенегала (2:0) и сыграла вничью с Эквадором (1:1)
Момент у ворот сборной Нидерланды! Пулишич успешно задержался в штрафной площади, мяч отскочил к нему. Американец нанес удар и попал во вратаря!
Матч начался!
Стартовые составы команд
Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен же Рон, Френки де Йонг, Дави Классен, Коди Гакпо, Мемфис Депай.
США: Мэтт Тернер, Серджиньо Дест, Уокер Циммерман, Тим Рим, Энтони Робинсон, Юнус Муса, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Хесус Феррейра
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня стартует стадия 1/8 финала и первый матч - Нидерланды - США. Начало - 18:00 по московскому времени!
Всем привет!