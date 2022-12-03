Аргентина - Австралия. Онлайн
Победитель сыграет в четвертьфинале ЧМ со сборной Нидерландов
Все, перерыв! До встречи во втором тайме!
Две минуты добавил судья ко времени первого тайма
Месси пытался прорваться в штрафную, чуть не получил травму. По крайней мере, он лежал и держался за ногу
Аргентинцы явно взбодрились, да и я вместе с ними....
Милош Дегенек (Австралия) предупрежден - попал по лицу сопернику
Говорят, Месси впервые забил в плей-офф чемпионатах мира! А он забивал на четырех чемпионатах! А сегодня его 1000 матч!
ГОООООООЛ! Месси подал в штрафную площадь соперника, мяч отскочил, после серии передач мяч снова оказался у Лионеля, который поразил ударом левой ноги нижний угол!
Аргентина - Австралия. 1:0
Тем временем, сейчас Месси будет подавать штрафной с правого фланга атаки
Месси и Бекич схлестнулись у бровки поля. Скорее по инерции, такое тоже бывает.
Подача в штрафную - мяч покинул поле. Сложно оценить (а надо ли) момент. То ли неправильно подал, то ли адресаты нерасторопны - поди разбери
Аргентина фолит на левом фланге обороны. Штрафной
Сейчас момент с натяжкой можно назвать опасным. Австралийский футболист головой проталкивал мяч к воротам. Аргентинцы выбили
Еще один угловой у ворот сборной Аргентины
Угловой проводила сборная Австралии. После серии унылых передач мяч покинул поле от австралийцев
О! Австралийцы в атаке. Азиз Бехич, однако, проиграл борьбу с аргентинским защитником за мяч
На 17-й минуте удар нанес Алехандро Гомес, играющий под 17-м номером за сборную Аргентины. Выше ворот! Ждем через три минуты удара Алексиса Мак Аллистера
Австралиец Джексон Ирвайн получил желтую за грубый фол
Это очень похоже на следствие того, что Австралия старается плотно обороняться. В атаку им идти пока недосуг
Пока еще ни разу не пробили по воротам соперники - в этом контексте игра на любителя, конечно
Аргентина в атаке. Сбили Лионеля Месси. Но эпизод состоялся в центре поля, куда оттянулся легенда современности
Месси сегодня проводит 1000-й матч в карьере
Стартовые составы команд
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Алехандро Гомес, Лионель Месси, Хулиан Альварес
Австралия: Мэтью Райан, Милош Дегенек, Гарри Суттар, Кай Роулес, Азиз Бехич, Аарон Муй, Джексон Ирвайн, Киану Баккус, Райли Макгри, Мэтью Леки, Митчелл Дюк
Матч начался!
Победитель этой пары в четвертьфинале сыграют с командой Нидерландов, сегодня обыгравшую сборную США - 3:1. Нидерландцы сейчас наверняка внимательно читают эту трансляцию...
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Играют сборные Аргентины и Австралии. Начало - 22:00 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!