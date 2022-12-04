Франция - Польша. Онлайн
Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Мбаппе опасно бьет с острого угла! Вратарь задел мяч - угловой!
Неплохо разыграли мяч поляки. В результате от угла штрафной справа бил Мэтти Кэш - и мяч пролетел в считанных сантиметрах от углового флажка!!!
В стенку попал Роберт Левандовски!
Француз Орельен Тчуамени сфолил недалеко от своей штрафной площади, заработал желтую карточку. Польша готовится выполнить опасный штрафной!
Супермомент сборной Франции! Перехватили мяч французы! Антуан Гризманн адресовал мяч на ход Усману Дембеле на правый фланг, тот прострелил на дальнюю штангу, там в уже пустой угол замыкал Оливье Жиру! Не попал он в створ!
Контратака Франции. Мбаппе на бешеной скорости рванул по левому флангу, пробежал мимо соперника, но отдавать было некому. За Килианом не успевают не только чужие, свои тоже
Польская команда стала активнее действовать в атаке. Еще бы хладнокровия добавить, тогда, глядишь, и до ударов дело дойдет - с куда ближнего расстояния чем у Левандовски, я про это говорю
Контратака сборной Польши! Роберт Левандовски бьет из-за пределов штрафной! Не попал он по воротам!
Суета в штрафной поляков после очередного прохода Мбаппе. Но вроде как отбились
Усман Дембеле дошел до штрафной площади и несильно пробил низом. Для польского вратаря, разучившегося пропускать с пенальти, такой удар - курам на смех
Франция нанесла уже четыре удара по воротам, один - в створ. Польша не била ни разу
Мбаппе как ракета добежал до лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу. Там замыкал Дембеле, но его удар был заблокирован
Мбаппе опасно навешивал - польский защитник головой выбил на угловой
Гризманн пытался вывести один на один с вратарем кого-то из своих партнеров. Состоялся перехват
Разыграли мяч поляки на правом фланге и довели до опасного навеса в штрафную соперника. Голкипер Уго Льорис не без труда поймал мяч в воздухе
Рафаэль Варан подключился к подаче с углового у ворот сборной Польши и пробил головой - неточно
Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны на этом ЧМ отразил два пенальти
Гризманн навесил - мяч покинул поле
Минуты не прошло, а французы уже заработали право на штрафной - недалеко от штрафной площади
Матч начался! Франция - Польша. 0:0!
На групповом этапе Франция победила Австралию (4:1) и Данию (2:1), и, уже гарантировав себе место в плей-офф, уступила Тунису (0:1). В 1/8 финала действующие чемпионы мира вышли с первого места в группе D, набрав 6 очков.
Польша стала второй в группе С, где набрала 4 очка. Поляки сыграли вничью с Мексикой (0:0), победили Саудовскую Аравию (2:0) и проиграли Аргентине (0:2). Через несколько минут после проигрыша Аргентине польские футболисты начали радоваться, прыгать и хлопать в ладоши: в параллельно шедшем матче Мексика пропустила (а надо было забивать, хоть и вела в счете) гол от аравийцев и уступила Польше по дополнительным показателям. Путевка в плей-офф досталась Польше.
Короче, Польша радовалась после поражения от Аргентины, Мексика грустила после победы над Саудовской Аравией. Такие, однако, дела.
Стартовые составы команд
Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Деотшанкюль Юпамекано, Теор Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру
Польша: Войцех Щенсны, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Якуб Кивер, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски, Гжегож Крыховяк, Пшемыслав Франковски, Петр Зелиньски, Якуб Каминьский, Роберт Левандовски
Матч начнется в 18:00 по московскому времени!
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира Франция - Польша
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