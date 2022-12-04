Франция - Польша. Онлайн

На групповом этапе Франция победила Австралию (4:1) и Данию (2:1), и, уже гарантировав себе место в плей-офф, уступила Тунису (0:1). В 1/8 финала действующие чемпионы мира вышли с первого места в группе D, набрав 6 очков.

Польша стала второй в группе С, где набрала 4 очка. Поляки сыграли вничью с Мексикой (0:0), победили Саудовскую Аравию (2:0) и проиграли Аргентине (0:2). Через несколько минут после проигрыша Аргентине польские футболисты начали радоваться, прыгать и хлопать в ладоши: в параллельно шедшем матче Мексика пропустила (а надо было забивать, хоть и вела в счете) гол от аравийцев и уступила Польше по дополнительным показателям. Путевка в плей-офф досталась Польше.

Короче, Польша радовалась после поражения от Аргентины, Мексика грустила после победы над Саудовской Аравией. Такие, однако, дела.