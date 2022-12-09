Хорватия - Бразилия. Онлайн
В Катаре началась четвертьфинальная стадия чемпионата мира
Штрафной заработала сборная Хорватии. Подача к воротам со стандарта к обострению атаки не привела
Меня же зовут Владимир Нардин
Матч начался! Игру обслуживает английский арбитр Майкл Оливер!
Стартовый состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Эдер Милитао, Маркиньос, Тьяго Силва, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон
Стартовый состав сборной Хорватии: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович. Матео Ковачич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич, Иван Перишич
Победитель сыграет с победителем пары Нидерланды - Аргентина!
"Интерфакс" приглашает вас на текстовую трансляцию очередного увлекательного матча чемпионата мира по футболу! В 18:00 стартует встреча 1/4 финала Хорватия - Бразилия!
Всем привет!