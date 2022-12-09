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Хорватия - Бразилия. Онлайн

В Катаре началась четвертьфинальная стадия чемпионата мира

Хорватия - Бразилия. Онлайн
Игрок сборной Бразилии Винисиус Жуниор
Фото: Michael Steele/Getty Images

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Штрафной заработала сборная Хорватии. Подача к воротам со стандарта к обострению атаки не привела

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Меня же зовут Владимир Нардин

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Матч начался! Игру обслуживает английский арбитр Майкл Оливер!

Стартовый состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Эдер Милитао, Маркиньос, Тьяго Силва, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон

Стартовый состав сборной Хорватии: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович. Матео Ковачич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич, Иван Перишич

Победитель сыграет с победителем пары Нидерланды - Аргентина!

"Интерфакс" приглашает вас на текстовую трансляцию очередного увлекательного матча чемпионата мира по футболу! В 18:00 стартует встреча 1/4 финала Хорватия - Бразилия!

Всем привет!

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