Футбольный клуб "Фламенго" выкупил у "Спартака" защитника Айртона

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский футбольный клуб "Фламенго" выкупил трансфера защитника "Спартака" Лукаса Айртона, сообщает пресс-служба московского ФК.

"С весны этого года 25-летний игрок выступал за один из самых титулованных и популярных клубов Бразилии в аренде. По итогам выступления футболиста "Фламенго" принял решение выкупить его трансфер на условиях, удовлетворяющих интересы нашего клуба", - говорится в сообщении.

25-летний футболист перешел в "Спартак" из бразильского "Флуминенсе" в конце 2018 года. Он провел за "Спартак" 108 матчей, в которых забил четыре мяча.

В этом году он стал в составе "Фламенго" победителем Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес.