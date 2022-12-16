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Скончался сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный союз Сербии сообщил о кончине бывшего игрока и тренера Синиши Михайловича.

"Синиша выиграл много сражений в своей жизни, почти победил в главной битве всей своей жизни, но болезнь оказалась сильнее", - отметили в Федерации.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту диагностирована лейкемия.

Михайлович как игрок дважды побеждал в чемпионате Югославии, неоднократно становился чемпионом Италии и обладателем Кубка в составе "Лацио" и "Интера". В серии А он также выступал за "Рому " и "Сампдорию". В качестве тренера работал с "Интером", "Болоньей", "Фиорентиной", "Миланом", "Торино ", португальским " Спортингом " и сборной Сербии.

Михайлович родился 20 февраля 1969 года в Вуковаре.

Хроника 05 января 2019 года – 16 декабря 2022 годаУмершие знаменитости
Сербия Синиша Михайловтич
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