Скончался сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный союз Сербии сообщил о кончине бывшего игрока и тренера Синиши Михайловича.

"Синиша выиграл много сражений в своей жизни, почти победил в главной битве всей своей жизни, но болезнь оказалась сильнее", - отметили в Федерации.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту диагностирована лейкемия.

Михайлович как игрок дважды побеждал в чемпионате Югославии, неоднократно становился чемпионом Италии и обладателем Кубка в составе "Лацио" и "Интера". В серии А он также выступал за "Рому " и "Сампдорию". В качестве тренера работал с "Интером", "Болоньей", "Фиорентиной", "Миланом", "Торино ", португальским " Спортингом " и сборной Сербии.

Михайлович родился 20 февраля 1969 года в Вуковаре.