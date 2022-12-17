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Сборная Хорватии завоевала бронзу ЧМ, победив Марокко

Сборная Хорватии завоевала бронзу ЧМ, победив Марокко
Фото: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии со счетом 2:1 победили команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре и стали бронзовыми призерами турнира.

Хорватия открыла счет уже на 7-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. Спустя две минуты марокканец Ашраф Дари сделал счет ничейным. Победу хорватам принес точный удар Мислава Оршича (42). Встреча прошла в Дохе.

Команды сыграли между собой второй раз на турнире. Матч группового этапа завершился со счетом 0:0.

Хорватия в третий раз завоевала медали на чемпионате мира. В 1998 году команда также заняла третье место, на мировом первенстве 2018 года в России хорваты стали вторыми.

Марокко - первая команда из Африки, участвовавшая в матче за третье место на чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В финале действующие чемпионы мира из Франции сыграют с Аргентиной.

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