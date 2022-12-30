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"Спартак" впервые с начала декабря выиграл в КХЛ, победив минское "Динамо"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в столице Белоруссии.

Основное время матча, по ходу которого "Спартак" уступал со счетом 2:5, завершилось вничью. В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались москвичи. Итоговый счет - 6:5 (0:0, 2:2, 3:3, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака". Решающий буллит в составе московской команды провел Шейн Принс.

"Спартак" прервал серию поражений, составившую шесть матчей. Предыдущая победа датирована 4 декабря, когда москвичи одолели подмосковный "Витязь" (4:1).

Сейчас "Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 46 матчах. Потерпевшее восьмое поражение подряд "Динамо" находится на девятой строчке - 43 очка в 46 матчах.

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