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Аршавин, Мостовой и Сычев приняли участие в хоккейном гала-матче на Красной площади

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Хоккейный Рождественский гала-матч между командами "Звезда России" и "PARI Москва" с участием известных российских футболистов, популярных артистов и звезд российской эстрады состоялся на ГУМ-Катке на Красной площади.

Команда "Звезда России" обыграла "PARI Москва" со счетом 7:3. Матч состоялся при температуре почти -20 градусов.

За команду "PARI Москва" сыграли экс-футболисты сборной России Роман Широков, Андрей Аршавин, Вадим Евсеев, Владимир Бесчастных, Александр Мостовой.

За "Звёзд России" выступили почетные гости встречи член Общественного совета при Министерстве спорта РФ Владимир Уткин и руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев вышли на лед в составе "Звезды России". Вместе с ними за эту команду сыграли главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин, актер и телеведущий Стас Ярушин и другие знаменитости.

Лучшим бомбардиром матча стал Кондаранцев, оформивший хет-трик за "Звезду России". Вместе с Алексеем Беспрозванных, заместителем Министра промышленности и торговли РФ, он был назван одним из двух лучших игроков команды-победительницы. В составе "PARI-Москвы" лучшими были признаны Аршавин и Широков.

футбол хоккей
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