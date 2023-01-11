Ростовцев назначен вице-президентом СБР с опцией главного тренера сборной

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев занял пост вице-президента Союза биатлонистов России по спорту и будет работать главным тренером сборной страны, заявил глава СБР Виктор Майгуров.

"Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России", - приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Трудовое соглашение с 51-летним специалистом заключено с 9 января 2023 года.

Ростовцев - трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Турине-2006 в эстафете, победитель семи личных гонок на этапах Кубка мира. Завершил карьеру после сезона 2005/2006.

С 2011 по 2014 годы Ростовцев работал тренером по стрельбе в женской сборной России вместе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером.