"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Португальский нападающий испанского "Атлетико" Жоау Феликс на правах аренды перешел в английский "Челси", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Арендное соглашение с 23-летним футболистом будет действовать до окончания нынешнего сезона.

Феликс играет в "Атлетико" с 2019 года, перейдя из португальской "Бенфики". В составе "Бенфики" он выиграл чемпионат Португалии, в составе "Атлетико" - чемпионат Испании. Также он стал победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. Феликс - участник чемпионата мира-2022 в Катаре, где забил один мяч и сделал две голевые передачи.