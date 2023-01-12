Сергей Шубенков включен в национальный пул тестирования РУСАДА

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство включило в национальный пул тестирования чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Помимо него, в национальный пул включили серебряного призера чемпионата Европы в прыжке с шестом Тимура Моргунова и серебряного призера чемпионата мира в прыжке в высоту Михаила Акименко.

В начале 2023 года все они были исключены из международного пула тестирования World Athletics. Ранее из международного пула была исключена серебряный призер чемпионата мира в прыжке в длину Дарья Клишина, которая родила второго ребенка.

Между тем, в международный пул тестирования вошли Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Елена Лашманова, Маргарита Никифорова (все – спортивная ходьба) и Андрей Романов (метание молота).

В декабре 2022 года World Athletics заявил, что в 2023 году процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, "пока Совет WA не примет другого решения". Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета World Athletics от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления организации.

Таким образом, нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год.