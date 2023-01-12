Поиск

Сергей Шубенков включен в национальный пул тестирования РУСАДА

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство включило в национальный пул тестирования чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Помимо него, в национальный пул включили серебряного призера чемпионата Европы в прыжке с шестом Тимура Моргунова и серебряного призера чемпионата мира в прыжке в высоту Михаила Акименко.

В начале 2023 года все они были исключены из международного пула тестирования World Athletics. Ранее из международного пула была исключена серебряный призер чемпионата мира в прыжке в длину Дарья Клишина, которая родила второго ребенка.

Между тем, в международный пул тестирования вошли Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Елена Лашманова, Маргарита Никифорова (все – спортивная ходьба) и Андрей Романов (метание молота).

В декабре 2022 года World Athletics заявил, что в 2023 году процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, "пока Совет WA не примет другого решения". Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета World Athletics от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления организации.

Таким образом, нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год.

легкая атлетика Сергей Шубенков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

Ростовцев назначен вице-президентом СБР с опцией главного тренера сборной

Лидер "Дакара" в зачете грузовиков снялся с гонки из-за смерти сбитого им зрителя

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

"Сочи" установил антирекорд в КХЛ по числу поражений подряд

СКА в восьмой раз подряд победил "Спартак" в КХЛ

"Зенит" обменял Юри Алберто на двух футболистов "Коринтианса"

"Зенит" обменял Юри Алберто на двух футболистов "Коринтианса"

CAS объяснил решение по апелляции РФС на отстранение сборной и клубов из РФ

Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });